Заведующий стационара Воскресенской больницы получил благодарность губернатора Подмосковья

На торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды лучшим медикам региона. Среди награжденных — заведующий стационаром №1, анестезиолог-реаниматолог Воскресенской больницы Андрей Потапов, который был удостоен благодарности губернатора за профессионализм и преданность делу.

В Московской области в сфере здравоохранения трудятся более 107 тысяч человек, включая свыше 26 тысяч врачей и около 47 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. Для поддержки медиков в регионе действует широкий комплекс мер: социальная ипотека, компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков, программа «Приведи друга» с денежными выплатами за привлечение специалистов, а также премии Правительства Московской области в различных номинациях.

Кроме того, действует федеральная программа «Земский доктор/земский фельдшер», предусматривающая единовременные компенсационные выплаты медикам, переезжающим работать в сельские районы.