Концерт и дискотека ко Дню семьи прошли у ДК поселка Цюрупы в Воскресенске

Праздничную программу «Ромашковое счастье» организовали на площади Дома культуры рабочего поселка имени Цюрупы. Ее приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

Поздравили жителей с наступающим праздником муниципальный депутат Сергей Кондратьев, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске, ветеран Чеченской войны и участник спецоперации Олег Стегура, а также настоятель храма Георгия Победоносца священник отец Николай.

Творческие номера на сцене представили местные коллективы. Все желающие могли поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах. Их посвятили истории праздника и семейным традициям. Активные участники получили призы и подарки.

Также для жителей провели дискотеку под открытым небом. Праздник прошел в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Ранее мы рассказывали о том, что аварийный жилой дом снесли в поселке имени Цюрупы.