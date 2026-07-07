Компания «ПСК Фарма» в Дубне удвоила выпуск препаратов для лечения диабета

В первом полугодии 2026 года российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» увеличила объем производства лекарственных препаратов для терапии сахарного диабета 2-го типа и ожирения в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания является резидентом особой экономической зоны «Дубна».

«Мы видим устойчивый рост потребности в современных препаратах для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Это связано в том числе с тем, что врачи и пациенты становятся более информированными о возможностях современной терапии», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Сегодня в портфеле компании уже несколько препаратов для терапии сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Одной из последних разработок стал препарат «Тирзеро Слим» с действующим веществом тирзепатид. Появление российских препаратов нового поколения расширяет возможности врачей в выборе терапии и способствует повышению доступности современного лечения для пациентов.

Стратегия компании нацелена на расширение номенклатуры препаратов для лечения социально значимых заболеваний, включая диабет второго типа. За более чем 5 лет работы в особой экономической зоне «Дубна» «ПСК Фарма» запустила собственный завод, где разработала и начала выпуск уже более ста собственных лекарственных препаратов. Около 80% портфеля компании — это препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.