Коммунальщики устранили последствия снегопада в Люберцах

Коммунальные службы расчистили в Люберцах улицы от снега и вывезли упавшие из-за штормового ветра деревья. Для ликвидации последствий аномальных снегопадов работники задействовали спецтехнику.

Они спилили ветви упавших деревьев, а стволы разделили на несколько частей. После этого бревна вывезли с территории дворов на полигон при помощи погрузчиков.

Также спецтехнику задействовали для расчистки дорог и тротуаров. После уборки снега дорожное полотно обработали противоледными материалами.

Мощные снегопады накрыли Подмосковье 26 апреля. В связи с этим в регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики Гидрометцентра уточнили, что в этом случае не исключается вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В столице 27 апреля зарегистрировали высоту снежного покрова в 12 сантиметров. Показатель побил рекорд 55-летней давности.