Коммунальщики и дорожники на максималках. Как в Подмосковье ликвидируют последствия снегопада

В Москве и Подмосковье в ночь на 27 апреля пошел снег. Из-за непогоды в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Как коммунальщики и спасатели борются с последствиями стихии — в материале 360.ru.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье Москва и Подмосковье окрасились в оранжевый цвет на прогностической карте предупреждений Гидрометцентра. «Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — подчеркнули синоптики. В течение суток 27 апреля местами ожидается сильное налипание снега на провода и деревья, осадки и гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью 23 метра в секунду. Предупреждение о погодной опасности будет действовать до 21:00 27 апреля в Москве и до 3:00 28 апреля — в области.

Последствия снегопада в Москве и Подмосковье Обрушившийся на московский регион снегопад повалил деревья и привел к задержкам транспорта. Утром 27 апреля частично остановилось движение на Арбатско-Покровской линии между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Перебои в работе транспорта оказались связаны с упавшим на пути деревом. Движение оперативно восстановили.

Фото: Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин / Telegram

Международный аэропорт Внуково отложил вылет некоторых рейсов из-за сильного ливневого снега и плохой видимости. В ночь с 26 на 27 апреля свыше 50 самолетов остались в столице, они не смогли вылететь из-за непогоды. «Пассажиры этих рейсов высажены из воздушных судов и ожидают улучшения погоды в терминале. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов выполняется в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — сообщила пресс-служба воздушной гавани. Владельцев авто призвали пользоваться городским транспортом.

Если вы уже поменяли зимнюю резину на летнюю, оставьте сегодня автомобиль дома и воспользуйтесь городским транспортом. Это безопасно и надежно. дептранс Москвы

Когда закончится снег в Москве и Подмосковье По данным синоптиков, снег в Москве и Подмосковье будет идти еще три дня. «Снежное безумие закончится только завтра утром — стихия за последние часы повалила сотни деревьев в Москве и области. Ветер разгоняется до 20 метров в секунду, периодами валит то мокрый снег, то льет дождь. В окошко дальше соседних домов не разглядеть, видимость не очень», — сообщил Mash.

Фото: Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин / Telegram

Всего в столице за сутки выпала половина месячной нормы осадков, а комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о дальнейшем ухудшении погоды. «По экстренному сообщению синоптиков, в ближайший час и до конца суток 27 апреля погода ухудшится», — заявили в ведомстве. К концу дня снежный покров может вырасти до пяти-восьми сантиметров. Непогода в столичном регионе обусловлена тыловой частью циклона.

Как Подмосковье борется с последствиями снегопада Из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых населенных пунктах Дмитровского муниципального округа произошло отключение электроэнергии, сообщил глава Михаил Шувалов. «Привлечена 21 бригада Россетей для устранения последствий. Уважаемые жители, в случае обнаружения повреждения линий электропередач, просьба направлять фотографии и координаты места повреждений в комментарии!» — написал он в телеграм-канале.

В усиленном режиме работают дорожные службы и специалисты по благоустройству.

Сейчас все службы переведены на усиленный режим работы. Задача — максимально быстро устранить последствия стихии. Михаил Шувалов

В городском округе Воскресенск тоже продолжается работа по устранению последствий непогоды. «Силами „Мосавтодор“ и МБУ „БИО“ ведутся работы по ликвидации упавших деревьев. В устранении последствий задействовано 35 единиц техники и более 150 человек (дорожные рабочие и дворники). Специалисты делают все возможное, чтобы расчистить проезды и подходы, убрать препятствия и сделать наши дороги безопасными», — подчеркнул глава округа Алексей Малкин.

В городском округе Реутов специалисты пилят и вывозят поваленные деревья, убирают ветки. «Коммунальные службы работают в усиленном режиме на дворовых территориях и общественных пространствах. Обращаем внимание, что дорога по адресу улица Советская, дом 26, перекрыта», — отметили в местной администрации. Парки временно закрыли для посещения в связи с сильным снегопадом и неблагоприятными погодными условиями.

Рано утром коммунальщики вышли на линии в городском округе Мытищи. «В оперативном порядке переоборудовали технику под „зимний режим“. Ведутся расчистка дорог, тротуаров и противогололедная обработка», — сообщила глава округа Юлия Купецкая.

Глава округа Королев Игорь Трифонов призвал жителей быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности. «На дорогах и тротуарах может быть очень скользко — передвигайтесь аккуратно, выбирайте устойчивую обувь, а при возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте», — добавил он. Городские службы находятся в режиме повышенной готовности и на постоянном контроле ситуации.

Администрация Раменского округа держит ситуацию с ликвидацией последствий стихии на особом контроле. «Создан оперативный штаб, координирующий действия всех служб. Приоритет — восстановление электроснабжения на социально значимых объектах и в жилых районах, а также обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения и отопления», — рассказал глава округа Эдуард Малышев.

В округе Чехов снегопад повалил деревья, привел к массовым отключениям электричества и повреждению авто. «Что произошло за ночь и утро: с 3:00 до 7:00 зафиксировано 12 падений деревьев на дороги и автомобили. К 8:00 добавилось еще четыре, к 9:00 — еще 10. Итого: 23 упавших дерева. На данный момент убрано 11. К сожалению, повреждено три автомобиля (два в Чехове на улице Полиграфистов и один на улице Вокзальной)», — отметил глава округа Михаил Собакин.

По его словам, ликвидацией последствий занимаются «ЧеховСпас» и ПСЧ-311 МБУ «Чеховское благоустройство», ПАО «Россети. Московский регион», «Мособлэнерго». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на личный контроль ход восстановительных работ в округах. В ликвидации последствий непогоды задействовали 120 бригад электриков из компаний «Россети», «Мособлэнерго» и «Мособлгаз», 22 бригады лесного хозяйства, а также 40 передвижных электростанций.