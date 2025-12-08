Каток для массовых катаний открыли у Дворца культуры в Жуковском

В Жуковском новый каток у Дворца культуры посетили более двух тысяч человек за несколько дней. Общественное пространство открыли в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье».

Каток открыт каждый день с 10:00 до 22:00 с техническими перерывами каждые два часа. На площадке работает пункт проката коньков и камера хранения.

Весь сезон на катке будут проводить тематические мероприятия и праздники. Расписание можно узнать в Telegram-канале или группе во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.