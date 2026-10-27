Капремонт детского сада при гимназии № 17 в Королеве завершат в этом году

В Королеве продолжается капитальный ремонт детского сада при гимназии № 17. Строители обновили большую часть фасада и приступили к подготовке помещений к заключительному этапу отделки, сообщили в РИАМО.

Общая готовность объекта достигла 60%, при этом фасад обновлен на 85%. Сейчас основные усилия направлены на устройство отопления: в подвальном помещении уже смонтировали индивидуальный тепловой узел, а трубы разводят по этажам и закрепляют на предусмотренных участках.

Одновременно в санузлах прокладывают пластиковые коммуникации и облицовывают стены и полы новой плиткой. Электрики занимаются монтажом сетей для передачи слаботочных и силовых нагрузок.

Преобразования затронули и прилегающую территорию. С помощью погрузчиков и тракторов рабочие вывезли излишки грунта и строительный мусор, завезли песок и щебень для подготовки основания под детские площадки, песочницы и навесы, защищающие от солнца и осадков. Бордюрный камень уже установлен, благодаря чему обозначены границы будущих дорожек и газонов.