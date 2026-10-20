Спасский храм в Лобне отреставрируют в 2028 году

При реставрации Спасского храма в Лобне раскрыли часть исторического фундамента XVIII века. После восстановления кладку сохранят под стеклом с подсветкой, рассказали в РИАМО.

Внутри здания обновляют инженерные коммуникации, реставрируют оконные проёмы и готовят полы к восстановлению. На фасаде начали штукатурные работы и подготовку каналов для архитектурной подсветки. Кровлю уже заменили по историческим чертежам, кирпичную кладку ремонтируют локально.

Впереди — антикоррозийная обработка и покраска 37-метрового шпиля, реставрация существующего купола с крестом и установка ещё одного. В храме также восстановят фрески, заменят полы и системы отопления и электроснабжения, а для маломобильных посетителей устроят пандус.

Работы на объекте культурного наследия федерального значения планируют завершить в третьем квартале 2028 года.