Интерактивная программа ко Дню знаний для детей с ОВЗ прошла в Воскресенске

Воспитанников комплексного центра социального обслуживания «Воскресенский» поздравили с 1 сентября. Для детей организовали праздничную программу.

Организовала благотворительный проект «Дари тепло» Кира Крылова. Она лично выступила перед ребятами в образе феи мыльных пузырей.

Для детей прошло развлекательное шоу. Активисты школьного волонтерского отряда «Вместе мы сила» разрисовывали всем желающим лица аквагримом.

По мнению организаторов, такие мероприятия помогают детям настроиться на учебу и поверить в свои силы.

