Ежегодная акция «Собери ребенка в школу» прошла в Воскресенске

Ежегодная акция «Собери ребенка в школу» вновь объединила неравнодушных жителей Воскресенска. В преддверии нового учебного года на празднике в парке усадьбы Кривякино глава городского округа Алексей Малкин вручил будущим первоклассникам подарки для учебы.

В этом году общими усилиями было собрано 95 школьных рюкзаков с комплектами канцелярских принадлежностей для ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В акции приняли участие воскресенские депутаты, сотрудники администрации округа и муниципальных учреждений, коллективы предприятий, представители бизнес-сообщества и общественных организаций и, конечно, многие неравнодушные жители.

«Благодарю всех, кто не остался в стороне и поддержал наших маленьких земляков, нуждающихся в помощи. Желаю будущим первоклассникам счастливой школьной поры!» — сказал Алексей Малкин.