«Он постоянно что-то генерирует». Губернатор Подмосковья — о победе Дональда Трампа

«Постоянно что-то генерирует» — так сказал о Дональде Трампе губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, победа кандидата на выборах президента США — событие, заслуживающее внимания.

«Вчерашнее событие, которое состоялось в Америке, где Дональд Трамп победил, — оно заслуживает внимания. Потому что человек в весьма преклонном возрасте постоянно что-то генерирует. Очень хочется, чтобы все, что он генерирует, было также добром и для нашей страны», — отметил Андрей Воробьев.

Об этом губернатор сказал на встрече с активистами «Движения первых» — юными лидерами страны.

Объединение зародилось в России два года назад по инициативе школьницы из Севастополя и при поддержке президента.

«Очень важно в жизни иметь такой заряд энергии, особенно если этот заряд добрый. Важно желание реализовать что-то такое, что заслуживает уважения. Если человек одержим желанием достичь чего-то, будь то научиться пилотировать самолет, снять фильм или реализовать себя в любом амплуа, — все это всегда заслуживает уважения», — добавил губернатор.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил 277 голосов, одержав победу на выборах в США.

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