Золото, доллар, криптовалюта, нефть. Что будет с ними после победы Трампа?

Выборы в США считаются одним из самых турбулентных периодов на фондовой бирже. Смена президента не очень важна для динамики на фондовом рынке. Важно направление финансовых потоков.

Трамп — более оптимистичная фигура для капиталистов, предпринимателей. В его прошлое правление фондовые рынки действительно лучше себя чувствовали.

Сегодня инфляция в Штатах, по неофициальным данным, выше, чем отчитывается министерство. Многие компании публикуют хорошие отчеты, но чистая прибыль у них выросла несильно. Это говорит о том, что инфляция там растет и она выше официальных данных. Скорее всего, в ближайшее время ФРС продолжит жесткую денежно-кредитную политику, то есть будет повышать ключевую ставку.