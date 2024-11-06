Золото, доллар, криптовалюта, нефть. Что будет с ними после победы Трампа?
Инвестор Назаров рассказал, что будет с долларом и золотом после победы Трампа
Российский фондовый рынок заметно подрос на новостях о победе Дональда Трампа на выборах в США. Отреагировали на нее ростом и биржи других стран. Например, прибавил 5% индекс малокапитализированных компаний Russell 2000. Также укрепился доллар, курс биткоина установил новый рекорд — 75 тысяч долларов. Что будет с мировой экономикой, фондовым рынком США и России, долларом, золотом и нефтью — на эти и другие вопросы 360.ru ответил трейдер, инвестор и основатель закрытого клуба по инвестициям в недвижимость «Рантье» Артем Назаров.
Как победа Трампа повлияет на мировую экономику
Выборы в США считаются одним из самых турбулентных периодов на фондовой бирже. Смена президента не очень важна для динамики на фондовом рынке. Важно направление финансовых потоков.
Трамп — более оптимистичная фигура для капиталистов, предпринимателей. В его прошлое правление фондовые рынки действительно лучше себя чувствовали.
Сегодня инфляция в Штатах, по неофициальным данным, выше, чем отчитывается министерство. Многие компании публикуют хорошие отчеты, но чистая прибыль у них выросла несильно. Это говорит о том, что инфляция там растет и она выше официальных данных. Скорее всего, в ближайшее время ФРС продолжит жесткую денежно-кредитную политику, то есть будет повышать ключевую ставку.
Второе, что произойдет, — это смена мирового порядка. Сегодня есть противостояние со странами БРИКС, в которые входит Россия. Эти государства показали, что они умеют договариваться. К экономическому союзу присоединились и другие участники. Объединение планирует рассчитываться в валютах своих стран, то есть отходить от доллара в международных расчетах. Возможно, это будет юань или другая валюта.
В этом случае американская экономика в очередной раз станет уязвимой. Если ранее она была номером один, последние 20 лет доллар считался резервной валютой, то сейчас все эти аспекты под вопросом. За последние несколько лет доля американского госдолга в портфелях крупных стран значительно сократилась.
Инвесторы реагируют на выборы президента Соединенных Штатов, но сам рынок находится на исторически максимальных значениях.
По данным разных американских инвестиционных банков, в ближайшее время на фондовом рынке произойдет коррекция (то есть снижение стоимости активов — прим. ред.) на 10-30%.
В преддверии нового периода правления президента США будет много неопределенностей. Инвесторы предпочтут выйти из позиций, то есть продать активы, за счет чего рынок, скорее всего, просядет.
Как победа Трампа повлияет на российский фондовый рынок
В своей предвыборной речи Трамп не раз говорил, что он за остановку военных действий на Украине и дружбу с Россией. Но чем больше набирал голосов, чем ближе были выборы, тем жестче становились его высказывания.
Нужно не забывать, что Трамп — лишь чиновник в американской системе правления. Есть еще две палаты чиновников, которые большинством голосов принимают политические и экономические решения. По этой причине сама роль президента в дальнейшей динамике геополитического вектора не так важна. Он подписывает бумаги, принимает решения, но далеко не все.
Это значит, что расширение НАТО на Восток продолжится. Мы видим, что геополитически с Россией сохраняется серьезный конфликт: присутствуют угрозы, давление.
Президент США будет и далее придерживаться политики «разделяй и властвуй», чтобы укрепить мировое господство Штатов. Поэтому Америке выгодно такое напряжение.
Продолжатся санкции против российских компаний, давление на Центробанк. Эльвира Набиуллина сказала, что риторика будет жесткой, поэтому ставку снова поднимут в ноябре–декабре, может быть, до 23%, чтобы сбить инфляцию. Она уже достигает более 50%.
Пока не закончится СВО и не снимут санкции, давление на отечественный фондовый рынок сохранится. Отскок будет временным, а вместе с эйфорией к инвесторам придет разочарование от того, что ничего не поменялось.
Как победа Трампа повлияет на доллар, золото, криптовалюту и нефть
Рубль продолжает слабеть по отношению к юаню и доллару. Инвесторы пока боятся заходить в нашу валюту. Я думаю, что здесь давление будет остаточным.
Золото остается в серьезном тренде: в этом году оно может превысить отметку в 2,8-3 тысячи долларов за унцию. Еще будет интересно серебро, потому что оно, в отличие от золота, пока не преодолело исторических максимумов. Скорее всего, оно будет расти, по моему мнению.
Турбулентные времена и другие факторы будут подталкивать цены на нефть к снижению. По некоторым данным, нефть может опуститься до 50-60 долларов за баррель. Я считаю, она упадет даже до 45-50 долларов. В этой связи рубль тоже будет слабеть.
Криптовалюта в такой ситуации может быть некой альтернативой золоту. Есть мнение, что биткоин — второе золото, потому что его можно где угодно купить и куда угодно перевезти.
Мы видим отток с фондовых рынков, с рынка недвижимости, но деньги нужно куда-то вкладывать. Куда? У биткоина есть все шансы повторить динамику золота. В этом году золото было одним из лучших активов с точки зрения доходности.
Что делать частным инвесторам в ближайшие дни
Частным инвесторам пока рановато радоваться. Этот период станет лишь одним из позитивных импульсов.
О покупке акций стоит задуматься только тогда, когда начнет понижаться ключевая ставка в России и когда на наш рынок будут заходить крупные иностранные инвесторы. Это можно заметить по выросшим объемам и разворотным сигналам на рынке.
В ближайшие дни нужно придерживаться более консервативной стратегии. Задача — сохранить деньги.
Это можно сделать с помощью инструментов с фиксированной доходностью, например облигаций надежных компаний, акций крупных эмитентов. Хотя я бы с акциями сейчас не торопился.