В Красногорске прошло ежегодное первенство Подмосковья по быстрым шахматам

В Красногорске состоялось ежегодное первенство Подмосковья по быстрым шахматам, которое в этом году получилось особенно массовым. В нем участвовали почти 450 спортсменов, которых разместили в двух залах.

Возраст шахматистов варьировался от пяти до 19 лет. В Красногорск приехали оценить свои силы шахматисты со всего региона. Им дается 10 минут на партию и пять секунд за каждый ход.

«У нас спортсменов сильнейших много в Московской области. Я вижу тенденцию, что у тренеров после всех этих побед — на шахматной композиции, на классике — прибавляются ученики. У нас будет больше воспитано профессиональных спортсменов», — отметила оргдиректор Федерации шахмат Московской области Татьяна Хилова.

По итогам девяти туров определят победителей в каждой возрастной категории, которые сыграют в суперфинале Кубка Сергея Карякина в музее-заповеднике «Архангельское».