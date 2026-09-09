Сегодня 13:30 Суперфинал Кубка Сергея Карякина собрал в Подмосковье более 2 тысяч шахматистов Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Подмосковье

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В усадьбе «Архангельское» в Красногорске состоялся суперфинал Кубка Сергея Карякина 2026 года, собравший рекордное число участников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На турнир 6 сентября приехали более 2500 любителей древней игры со всей страны и из-за рубежа. За звание сильнейшего боролись лучшие юные шахматисты Подмосковья, победители региональных этапов, а также участники суперфинала прошлого года и первенства области 2026 года. География проекта впечатляет: от Воронежской и Нижегородской областей до Татарстана, Дагестана и Крыма. Также прибыли гости из Сербии.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Борьба за награды развернулась в пяти возрастных группах: от категории «Опен» до самых юных участников 2018 года рождения и моложе. Несмотря на капризы погоды в первой половине дня, атмосфера праздника оставалась теплой.

«Сегодня получился замечательный праздник. Спасибо организаторам, партнерам, Министерству спорта Московской области, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, всем, кто нас поддерживает. И всем любителям шахмат, которые сегодня приехали», — сказал многократный чемпион мира по шахматам и гроссмейстер Сергей Карякин. Программа фестиваля вышла далеко за рамки партий. Гости посетили лекцию о шахматном пути для детей и родителей, побывали на мастер-классах именитых гроссмейстеров и посмотрели фильм «Чемпион мира» вместе с чемпионом мира Анатолием Карповым. Кульминацией стали сеанс одновременной игры и автограф-сессия с Сергеем Карякиным. Министр спорта региона Дмитрий Абаренов отметил стремительный рост турнира.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Пять лет назад мы начали с небольшого турнира в Одинцове, в парке имени Ларисы Лазутиной. За эти годы Кубок принимали многие города Подмосковья. И он продолжает расширяться. Сегодня это уже больше двух тысяч участников, и так приятно видеть, что юное поколение все больше занимается шахматами», — отметил он.

Дополнительные турниры прошли среди ветеранов (включая ветеранов СВО) и воспитанников детских домов. Призовой фонд ветеранских состязаний составил 30 тысяч рублей. Победителем Кубка вновь стал Алексей Губайдуллин из Москвы.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области