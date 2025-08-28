Готовность жилых домов к отопительному сезону в Мытищах достигла 80%

В администрации Мытищ прошло оперативное совещание по подготовке к отопительному сезону и переходу на электронный формат общих собраний собственников. Совещание провел заместитель главы округа Александр Хаюров при участии представителей прокуратуры.

Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК представили графики выполняемых работ. Александр Хаюров отметил, что 80% домов подготовили к осенне-зимнему сезону. Все мероприятия должны завершить до 15 сентября. При этом паспорта соответствия выдают в том случае, если объект подготовили полностью. В ином случае на ответственных наложат административный штраф.

На совещании также обсудили реализацию пилотного проекта Московской области по переходу на электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов. Инициатива создана для того, чтобы сократить время принятия важных решений. Жители смогут сменить управляющую компанию, утвердить график и тарифы, не выходя из дома.

Внедрение новой системы позволит упростить процесс принятия решений и повысить прозрачность управления многоквартирными домами.