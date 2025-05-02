Готовность мемориалов ко Дню Победы проверили в Люберцах

Сторонники партии «Единая Россия» в Люберцах и депутат Московской областной Думы Дмитрий Дениско проверили готовность мемориалов к предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Инспекция прошла при участии муниципального координатора проекта «Школа молодого партийца» Анны Лисак.

«В преддверии главного весеннего праздника проверили готовность к 80-летию Победы памятника „Трем Иванам“ — летчикам 16-го истребительного авиаполка, который в годы Великой Отечественной войны базировался в Люберцах. Три Ивана — Герои Советского Союза — Иван Голубин, Иван Заболотный и Иван Шумилов», — рассказал Дмитрий Дениско.

Ранее глава округа Владимир Волков отметил, что специалисты заменили гранитные элементы мемориала «Вечный огонь». Работы по благоустройству территории продолжаются: бригада укладывает плитку, запланирована посадка елей. После сотрудники Мособлгаза выполнят техническое обслуживание газового оборудования и зажгут Вечный огонь на мемориале.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.