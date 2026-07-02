Гороскоп помог жителю Подмосковья выиграть в лотерею 2,7 миллиона рублей

Житель Подмосковья выиграл в лотерею 2,7 миллиона рублей после предсказания

Житель Московской области выиграл 2,7 миллиона рублей в онлайн-лотерее после астрологического прогноза об удачном дне для Водолеев. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей.

Мужчина работает представителем крупной торговой сети и около трех лет покупал лотерейные билеты через приложение. Но раньше удавалось получить только небольшие суммы.

Перед выигрышным тиражом он пополнил игровой счет на одну тысячу рублей, распределил деньги между несколькими лотереями и выбрал автоматическую генерацию чисел. Ночью ему пришло сообщение о суперпризе в онлайн-лотерее «Великолепная 8».

«Очень обрадовался. Давление, наверное, даже немного поднялось», — сказал победитель.

Он поделился, что деньги планирует потратить в первую очередь на здоровье, в том числе на лечение зубов.

Ранее жительница Санкт-Петербурга выиграла в лотерею пять миллионов рублей.