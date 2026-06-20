Пенсионерка выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Пенсионерка в Петербурге случайно выиграла пять миллионов рублей в лотерее

Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала победительницей лотереи с призовым фондом в пять миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей.

В знаменательный день женщина играла на смартфоне в игру, на котором появилась реклама «Большой 8». Елена случайно нажала на предложение сыграть и приобрела билет со случайной комбинацией цифр.

«Спонтанный выбор принес суперприз в размере пяти миллионов рублей», — заявили в компании.

Раньше Елена также регулярно участвовала в розыгрышах и надеялась на удачу, но в результате стала победительницей суперприза после неосторожного нажатия на рекламный баннер. Деньги пенсионерка хочет направить на ремонт, вопросы здоровья и на свадебный подарок дочери.

Ранее столяр из Курской области выиграл в лотерею более 40 миллионов рублей.