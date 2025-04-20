Городской турнир по стрельбе к 80-летию Победы прошел в Мытищах

На стадионе «Торпедо» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялись состязания по стрельбе «Десяточка». Участниками турнира стали свыше 50 школьников из Мытищ в возрасте от 10 до 16 лет.

Соревнования в Мытищах стали квалификационными испытаниями на право ношения знака «Юный ворошиловский стрелок». Ребята на турнире представили свои школы и юнармейские отряды. Они стреляли из пневматических и лазерных винтовок из положения стоя и с упором на локти. Помимо этого, участники состязались в разборке-сборке автомата Калашникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что более 35 новых школьных стадионов откроют в Подмосковье в 2025 году. Кроме того, по программе «Открытый стадион» жители смогут бесплатно заниматься спортом на школьных площадках вне учебного времени.