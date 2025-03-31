Открыли 490 стадионов. Андрей Воробьев — о развитии спортивной инфраструктуры Подмосковья

Сейчас в регионе открыты уже около 490 спортивных площадок. С января они также появились в поселке Нагорное в округе Мытищи, а также в Реутове. До конца 2025 года откроют еще 34 объекта, в том числе в Балашихе, Щелкове, Подольске и Дубне.

«Мы запустили „Открытый стадион“ летом 2021 года, увидев, что школьные площадки днем заняты уроками, а вечером и в каникулы простаивают. При этом у людей большой запрос на спортпространства», — пояснил Андрей Воробьев.