Открыли 490 стадионов. Андрей Воробьев — о развитии спортивной инфраструктуры Подмосковья
Воробьев: свыше 35 новых школьных стадионов откроют в Подмосковье в 2025 году
По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Московской области активно развивается проект «Открытый стадион». Программа позволяет жителям бесплатно заниматься спортом на школьных площадках вне учебного времени.
Сейчас в регионе открыты уже около 490 спортивных площадок. С января они также появились в поселке Нагорное в округе Мытищи, а также в Реутове. До конца 2025 года откроют еще 34 объекта, в том числе в Балашихе, Щелкове, Подольске и Дубне.
«Мы запустили „Открытый стадион“ летом 2021 года, увидев, что школьные площадки днем заняты уроками, а вечером и в каникулы простаивают. При этом у людей большой запрос на спортпространства», — пояснил Андрей Воробьев.
Теперь жители Московской области во внеурочное время могут бегать, играть в футбол или баскетбол, а также заниматься на тренажерах и кататься на коньках или лыжах.
Все площадки соответствуют строгим стандартам. Для безопасности жителей там установлены камеры видеонаблюдения и ограждения между учебными заведениями и стадионами, действуют отдельные входы для учеников школ и жителей, работает охрана.
Проект «Открытый стадион» нацелен на повышение доступности занятий спортом с использованием уже имеющейся инфраструктуры.
«Видим, что в выходные и вечером люди с удовольствием приходят тренироваться», — отметил губернатор Подмосковья.