Областной конкурс юных пианистов прошел в Воскресенске

В концертном зале Детской школы искусств «Элегия» в Воскресенске 11 ноября прошел Открытый конкурс технического фортепианного мастерства «Играем этюды — 2026». В этом году география конкурса значительно расширилась.

Ежегодный творческий проект реализуется Воскресенским методическим объединением с 2020 года. В состязании приняли участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств не только Воскресенска, но и Люберец, Жуковского, Егорьевска и Раменского.

Каждый конкурсант исполнял обязательный инструктивный этюд в соответствии с классом обучения и второе произведение на выбор преподавателя. Выступления оценивались по уровню исполнительского мастерства, технике исполнения, эмоциональности и соответствию сложности программы возрасту участника.

Юные воспитанники детских школ искусств Воскресенска стали лауреатами и дипломантами конкурса различных степеней.

Учредителями конкурса выступили управление культуры администрации Воскресенска и Воскресенская детская школа искусств. Конкурс направлен на поддержку юных талантов, развитие их исполнительского мастерства и расширение музыкального кругозора, а также на повышение престижа преподавателей и укрепление творческих связей между школами.