Образовательный комплекс начали строить в ЖК «Дюна» в Котельниках

В Котельниках появится новый воспитательно-образовательный комплекс. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Ведомство выдало «Тренд-групп» разрешение на строительство объекта на территории жилого комплекса «Дюна».

Его общая площадь превысит 23,2 тысячи квадратных метров. Проект включает школу на 1100 учеников и детский сад на 300 мест. Школьное здание оснастят учебными кабинетами, лаборантскими, универсальными классами, а также спортивными и актовым залами. Пространство позволит организовать полноценный образовательный процесс.

Дошкольное учреждение объединит 12 групп. В каждой из них оборудуют спальни, раздевалки, буфетные, игровые и санитарные комнаты. Для всестороннего развития детей также предусмотрены физкультурный и музыкальные залы.

ЖК «Дюна» возводят на 12 гектарах в районе с уже сложившейся инфраструктурой. Проект предусматривает строительство монолитно-кирпичных корпусов высотой от 20 до 31 этажа, многопрофильного медицинского центра и многоуровневого паркинга. Внутренние дворы сделают свободными от машин, обустроив их игровыми и спортивными площадками.