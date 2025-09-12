Фестиваль русских народных промыслов пройдет в Мытищах 13 сентября

Соревнования «Марфинская палитра» проведут в трех категориях: самый крупный овощ или фрукт, самое оригинальное огородное пугало и лучшие зимние заготовки. Гостей ожидают оригинальные фотолокации, красочное дефиле команд, концертная программа с участием артистов, народные танцы и хороводы.

«Марфинская палитра» — ежегодный фестиваль, направленный на продвижение русских народных промыслов, обычаев и традиций. Его основали в 2018 году. Главной темой праздника в этом году станет «Урожай».

Участники продемонстрируют свои умения и творчество, представив выбранный ими плод — фрукт или овощ. Пройдет мероприятие 13 сентября в 15:00 в Центре культуры и досуга «Марфино».

Министерство культуры и туризма Московской области ранее сообщило, что в округе прошел фестиваль «Чаепитие в Мытищах», который посетили более трех тысяч человек. Подобные мероприятия помогают жителям и гостям муниципалитета познакомиться с историей, традициями и самобытной культурой округа, Подмосковья и России.