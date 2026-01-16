Фестиваль холодца пройдет в Павлово-Посадском округе 31 января

Гастрономический праздник состоится в парке «Меленки» с 11:00 до 16:00. Основная тема — русские пословицы и поговорки.

Мероприятие под названием «Русский холодец» проводится в округе уже в тринадцатый раз. Его девиз в этом году: «Поговорка — цветочек, пословица — ягодка!».

Гостей ждут конкурсная программа, концерт профессиональных и самодеятельных коллективов, анимация для всей семьи и праздничная ярмарка.

Одним из главных событий станет пятый по счету чемпионат по поеданию холодца. Зарегистрироваться для участия можно будет непосредственно на площадке в день фестиваля. Также для посетителей организуют турнир по тематическим шашкам и забег «Счастливая подкова». Победителей всех активностей наградят дипломами и подарками.

В 2025 году фестиваль проходил 25 января, в День студента. Концепцией праздника стал индивидуальный подход к приготовлению пищи.