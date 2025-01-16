Гастрономический праздник «Русский холодец» пройдет в Подмосковье 25 января

Ежегодный гастрономический праздник «Русский холодец» пройдет в Павловском Посаде 25 января. На нем проведут творческие конкурсы, состязания и турниры по скоростному поеданию блюда.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, праздник ежегодно проводят в Павловском Посаде с 2014 года. Он посвящен холодцу — традиционному блюду русской кухни.

В этом году мероприятие пройдет в День студента, его концепцией станет индивидуальный подход к приготовлению пищи.

На фестивале пройдет состязание по приготовлению заливного блюда с использованием разных видов мяса, а также творческие конкурсы по сочинению сказок и стихотворений. Кульминацией станет турнир по скоростному поеданию холодца.

Праздник состоится 25 января с 11:00 до 16:00. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.