Еще 13 школьников получили первые паспорта в Королеве

Мероприятие посетили заместитель главы Королева Павел Котов, депутат Мособлдумы Сергей Керселян и Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко. Они поздравили школьников с важным событием и пожелали им успехов.

Поддержать ребят также пришли их родители и друзья. Вместе с паспортом каждому школьнику вручили обложку для него, Конституцию Российской Федерации и поздравительную открытку от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Напомним, чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо сказать об этом сотрудникам МФЦ во время подачи документов. С момента появления этой традиции главный документ в Королеве получили уже более 500 школьников.