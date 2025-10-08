Еще 12 школьников получили первые паспорта в Серпухове

Все они проявивили инициативность и активную жизненную позицию в общественной и культурной жизни городского округа Серпухов. Торжественную церемонию вручения паспортов приурочили ко Дню Московской области. В этом году региону исполнилось 96 лет.

На мероприятие приехали почетные гости: заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева, депутат окружного Совета Алексей Батогов и священник Серпуховского благочиния, настоятель Сретенского храма Алексей Спигин.

«Поздравляю ребят с этим значимым событием. Для вас открывается новая страница жизни, полная возможностей. Успехов и новых высот», — пожелала школьникам Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что 2025 году в регионе обновляют более чем 60 образовательных учреждений, а также строят еще 20 учебных заведений.