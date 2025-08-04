Андрей Воробьев: 60 школ капитально отремонтируют в Подмосковье к 1 сентября

В августе в Подмосковье начинается активная фаза подготовки школ к новому учебному году. О запланированных в преддверии 1 Сентября мероприятиях рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Этот период особенно важен для родителей, педагогов, руководителей образовательных учреждений и муниципалитетов, курирующих строительство, ремонт и благоустройство учебных заведений.

«В образовании важно все — комфортная и безопасная среда, инфраструктура, передовые методики, диалог между школой и родителями», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Особое внимание в Московской области уделяют готовности образовательных учреждений к развитию и применению опыта лучших учебных заведений.

В рамках масштабного совещания с директорами подмосковных школ, которое запланировано на 18 августа, пройдут активные обсуждения наиболее интересных и передовых идей.

«Очень важно, чтобы каждый директор, учитывая большую программу капремонта, проинформировал и родителей, и детей о готовности школ», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в этом году в регионе обновляют более чем 60 учреждений, а также строят еще 20 учебных заведений.

Воробьев поручил главам муниципалитетов держать на контроле все работы, связанные с подготовкой школ, подчеркнув, что система образования нуждается в постоянном внимании.