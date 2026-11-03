Почти 572 тысячи жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье с января

Почти 572 тысячи жителей Подмосковья с начала года прошли бесплатную диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Обследование доступно мужчинам и женщинам от 18 до 49 лет по полису ОМС, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Для женщин программа включает осмотр акушера-гинеколога, цитологическое исследование, УЗИ малого таза и молочных желез, а также анализ на вирус папилломы человека с учетом возраста.

Мужчины могут получить консультацию уролога и при наличии показаний пройти дополнительные исследования, включая спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализы на инфекции.

«В Московской области пройти репродуктивную диспансеризацию можно бесплатно в медицинских учреждениях региона. С начала этого года такой возможностью воспользовались уже почти 572 тыс. человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для прохождения диагностики необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться также можно через портал «Здоровье», инфомат в медучреждении, чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс» или по телефону 122.