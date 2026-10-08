В Петербурге отремонтировали трехкилометровый участок проспекта Металлистов
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга открыли после ремонта трехкилометровый отрезок проспекта Металлистов от Якорной улицы до Пискаревского проспекта. Об этом сообщил сайт Petrograd со ссылкой на городскую администрацию.
Специалисты уложили 75 тысяч квадратных метров асфальта, привели в порядок канализационные люки, бордюры и элементы благоустройства, а также нанесли дорожную разметку.
В Смольном подчеркнули, что обновленная трасса повысит безопасность водителей и пешеходов. Вдоль этого участка магистрали расположены Полюстровский парк, медицинские учреждения, детские сады, школы и спортивные секции.