Еще 4 аварийных жилых дома снесут в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде до конца ноября планируют завершить демонтаж четырех аварийных многоквартирных домов. Все жильцы ранее получили другое жилье, сообщили в РИАМО.

На улице 2-й Кирпичный завод разбирают два здания середины 1950-х годов — дома № 12 и № 14 площадью около 660 и 850 квадратных метров. Из них расселили 41 квартиру.

Еще два объекта находятся на улицах Садовой и Московской. Дом № 8 на Садовой, построенный в 1954 году, занимал около 500 квадратных метров и включал восемь квартир. На Московской демонтируют кирпичный дом № 14 1953 года постройки площадью 395 квадратных метров, где ранее проживали жильцы 14 квартир.

Позже территории освободят от строительного мусора.

Параллельно в округе продолжают работу с объектами незавершенного строительства. Из 422 выявленных объектов 309 уже ликвидировали, достроили либо привели в соответствие с законодательством.