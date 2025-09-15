Дни трех дворов отметили в Мытищах 14 сентября

Провели интерактивную программу для детей и взрослых в Перловском парке, на Станционной улице у второго корпуса дома № 3 и в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Инициатором праздника по традиции стала администрация округа.

«Искренний детский смех, анимация, горячий чай и уютный день в кругу соседей — так проходят наши праздники двора. Такие мероприятия укрепляют дружеские и семейные отношения, помогают знакомиться жителям, которых объединяет одно — любовь к родному округу, своей улице, своему дому. Дорогие мытищинцы, вносите свои предложения, и праздник обязательно придет в ваш двор», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Программу мероприятий подготовили разнообразную и для всех возрастов. Были анимация, дискотека, танцы, эстафеты и активные игры. Дни двора проводят в округе регулярно, уже не первый год.