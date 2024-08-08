Детей Курской области рассаживают в автобусы для эвакуации в Подмосковье — видео 360.ru

Первые автобусы отправились из Подмосковья в Курскую область для эвакуации 100 детей и 30 взрослых. В составе делегации — фельдшеры и социальные работники для оказания необходимой первой помощи, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев .

«Всего в область приехали 15 наших автобусов. Мы подготовили более 400 мест в детских лагерях „Звонкие голоса“ и „Горизонт“ в Клину, „Мечта“ в Подольске, „Родник“ в Пушкино», — сообщил глава Подмосковья.

При необходимости пострадавших разместят в больницах, добавил он. У жителей Курской области не будет ограничений по времени пребывания в Подмосковье.