Детей Курской области рассаживают в автобусы для эвакуации в Подмосковье — видео 360.ru
Воробьев: Подмосковье подготовилось эвакуировать первых 100 детей из Курска
Первые автобусы отправились из Подмосковья в Курскую область для эвакуации 100 детей и 30 взрослых. В составе делегации — фельдшеры и социальные работники для оказания необходимой первой помощи, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.
«Всего в область приехали 15 наших автобусов. Мы подготовили более 400 мест в детских лагерях „Звонкие голоса“ и „Горизонт“ в Клину, „Мечта“ в Подольске, „Родник“ в Пушкино», — сообщил глава Подмосковья.
При необходимости пострадавших разместят в больницах, добавил он. У жителей Курской области не будет ограничений по времени пребывания в Подмосковье.
Если понадобится, обеспечим для детей обучение как в школах, так и в пунктах временного размещения.
Андрей Воробьев
Ранее Подмосковье отправило 22 врача и семь бригад скорой помощи в Курскую область. Медики эвакуируют 50 инвалидов и раненых.
Украинские войска атаковали Курскую область 6 августа. Около 300 боевиков ВСУ пытались прорваться через границу на танках, боевых машинах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».