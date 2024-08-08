Подмосковье отправило в Курскую область 22 врача и скорую помощь — Андрей Воробьев

Воробьев: скорая помощь и 22 врача Подмосковья прибыли в Курскую область

Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья

Подмосковье отправило семь бригад скорой помощи и делегацию из 22 врачей в Курскую область. Медики уже прибыли для помощи жителям, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Госавтоинспекция сопровождала скорую помощь на протяжении всего пути.

«Одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву, в центральный институт травматологии», — сообщил глава Подмосковья.

Эвакуируют 50 инвалидов, добавил он. В ближайшее время поступят новые задачи для медиков.

Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
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Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
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Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
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Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
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Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
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Telegram-канал губернатора Подмосковья
Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья
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Украинские войска атаковали Курскую область 6 августа. Около 300 боевиков ВСУ пытались прорваться через границу на танках, боевых машинах.

Глава Подмосковья подчеркнул, что регион окажет всю необходимую помощь, в том числе эвакуирует свыше 430 детей. Их ждут в пунктах временного размещения в Клину, Подольске и Пушкино.

Для них подготовили места в загородных оздоровительных лагерях с пятиразовым питанием. При необходимости их помогут устроить в школы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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