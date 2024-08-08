Подмосковье отправило в Курскую область 22 врача и скорую помощь — Андрей Воробьев

Подмосковье отправило семь бригад скорой помощи и делегацию из 22 врачей в Курскую область. Медики уже прибыли для помощи жителям, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.
Госавтоинспекция сопровождала скорую помощь на протяжении всего пути.
«Одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву, в центральный институт травматологии», — сообщил глава Подмосковья.
Эвакуируют 50 инвалидов, добавил он. В ближайшее время поступят новые задачи для медиков.
Украинские войска атаковали Курскую область 6 августа. Около 300 боевиков ВСУ пытались прорваться через границу на танках, боевых машинах.
Глава Подмосковья подчеркнул, что регион окажет всю необходимую помощь, в том числе эвакуирует свыше 430 детей. Их ждут в пунктах временного размещения в Клину, Подольске и Пушкино.
Для них подготовили места в загородных оздоровительных лагерях с пятиразовым питанием. При необходимости их помогут устроить в школы.
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