День войск противовоздушной обороны отметили в Балашихе

Торжественное собрание, посвященное Дню войск противовоздушной обороны, прошло в микрорайоне Заря городского округа Балашиха. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев, генералы армии Алексей Московский и Владимир Михайлов, начальник территориального отдела администрации Вадим Кузнецов, а также представители Русской православной церкви, военнослужащие, ветераны и жители микрорайона.

Собрание началось с возложения цветов к стеле Героям России и Советского Союза.

«Здесь, в микрорайоне Заря, и жители, и семьи наших военнослужащих имеют непосредственное отношение к празднику. Уже в течение 50 лет во второе воскресенье апреля мы отмечаем этот день», сказал Вячеслав Фомичев.

Собрание продолжилось в Музее войск противовоздушной обороны, где в торжественной обстановке чествовали военнослужащих и ветеранов 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения и вручали им награды.

«Я рад, что наша наука, наши воины не стоят на месте, они совершенствуются. И хоть и есть недостатки — они всегда вовремя устраняются. И мы в тридцатые годы уже занимались противовоздушной обороной. Спасибо за это! И желаю воинам противовоздушной обороны дальнейших успехов и растить свои боевые возможности», — высказался Герой Российской Федерации, бывший главнокомандующий ВВС России, заслуженный военный летчик СССР, генерал армии Владимир Михайлов.

В завершении мероприятия прошел концерт — со своими яркими номерами выступили артисты культурно-досугового центра «Заря».