День спецназа отметили в Люберцах

Праздничное мероприятие, посвященное Дню спецназа, прошло 24 октября в КДЦ «Томилино-Октябрьский» городского округа Люберцы. Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов рассказал аудитории о сотрудничестве Совета депутатов с военнослужащими 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения ВДВ РФ.

Он также добавил, что представители «крылатой пехоты» — постоянные участники Уроков мужества, которые проходят в образовательных учреждениях муниципалитета.

Свой профессиональный праздник военнослужащие подразделений специального назначения Вооруженных сил России отмечают 24 октября. Дата для него выбрана неслучайно — в этот день в 1950 году Министерством обороны СССР была подписана директива о создании первых отдельных рот специального назначения в составе армий.