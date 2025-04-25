День самоуправления и парламентаризма отметили в Мытищах

День местного самоуправления — это важный праздник, который отмечается в России с целью подчеркнуть значимость работы органов местной власти и их роль в жизни общества.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын и председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов поздравили с Днем местного самоуправления и российского парламентаризма всех отличившихся: работников местного самоуправления, депутатов, членов Общественной палаты, старост деревень и представителей территориальных общественных самоуправлений, а также всех, кто своим трудом помогает развивать Мытищи.

Денису Топорову, руководителю мытищинского отделения некоммерческой организации ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, вручили знак отличия городского округа Мытищи «За доблестный труд».

«Уважаемые коллеги! Благодарю вас за целеустремленность и альтруизм, уверенный взгляд в будущее, за то, что каждый из вас ежедневно, приходя на работу, делает все для благополучия и процветания городского округа Мытищи. Искренне желаю карьерного роста, достижения всех поставленных целей, терпения и энергии для новых свершений! С праздником!» — сказала глава округа Юлия Купецкая.