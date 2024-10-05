День пожилого человека отметили концертной программой в Мытищах

В Центре культуры «Подмосковье» в Пироговском микрорайоне в Мытищах организовали праздничную программу для пенсионеров «А годы серебром блестят». Ее посвятили Дню пожилого человека.

Праздничный концерт «А годы серебром блестят» провели для долголетов в Мытищах. Музыкальную программу подготовил народный театр звука «Русская рапсодия» города Москвы. После концерта гости мероприятия танцевали под «Золотые хиты». А все желающие смогли сфотографироваться на память в фотозоне «Уютно и тепло».

«Пришли с подругами, мы с ними и на стадион ходим заниматься. В любом возрасте надо жить активно, быть ближе к внукам, чтобы не отставать от молодежи. А концерт отличный, прекрасно провели время», — поделилась жительница поселка Пироговский Елизавета Федоткина.

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