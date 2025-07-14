День поселка Виноградово отметили в Воскресенске

Праздник села состоялся у храма Святых Космы и Дамиана в Виноградове. Для жителей организовали богослужение, концерт и развлекательную программу.

Сначала провели праздничное богослужение у храма. После воспитанники Культурно-досугового центра Воскресенска представили концерт.

Для гостей праздника организовали творческие мастер-классы. Также все желающие могли попробовать сладкие угощения, а участники программы «Активное долголетие» губернатора Московской области Андрея Воробьева поучаствовали в розыгрыше призов.

Кроме того, настоятель храма отец Иоанн поздравил жителей и гостей поселка с престольным праздником.

Отметим, что церковь в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана построили в поселке в 1854 году.

Ранее мы рассказывали о том, что престольный праздник отметили в поселке имени Цюрупы в Воскресенске.