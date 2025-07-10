Престольный праздник отметили в поселке имени Цюрупы в Воскресенске

В честь Тихвинской иконы Божией Матери прихожане Георгиевского храма, а также жители и гости рабочего поселка приняли участие в крестном ходе. Благочинный 2-го Воскресенского округа протоиерей Сергий Рыбаков и настоятель Георгиевского храма протоиерей Николай Зверев совершили праздничную литургию.

На импровизированной сцене под открытым небом прозвучали душевные и всеми любимые музыкальные композиции в исполнении солистов и творческих коллективов дома культуры поселка. Собравшихся поздравили со светлым праздником глава совета депутатов городского округа Сергей Матвиенко и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

«Пусть этот светлый и важный день принесет в каждый дом понимание и душевное тепло, а ежедневный усердный труд на благо родного края будет всегда в радость», — пожелал жителям поселка Сергей Матвиенко.

Гости мероприятия с удовольствием угощались вкусной гречневой кашей, которую приготовили представителями воскресенского отделения «Боевого братства» на полевой кухне.