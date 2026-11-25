В субботу, 28 ноября, центры амбулаторной онкологической помощи Подмосковья проведут день открытых дверей. Жители региона старше 18 лет смогут бесплатно проконсультироваться с онкологом, проверить кожные новообразования и пройти обследования для оценки риска развития злокачественных заболеваний дыхательной и пищеварительной систем, сообщили в Минздраве региона.

Женщинам будут доступны цитологическое исследование, маммография или УЗИ молочных желез в зависимости от возраста, мужчинам — анализ крови на ПСА для оценки риска рака предстательной железы.

«Выявление онкологического заболевания на ранней стадии позволяет начать лечение своевременно и с большей эффективностью. Именно поэтому так важна регулярная диагностика. В предстоящие выходные жители Подмосковья смогут бесплатно пройти обследование в центрах амбулаторной онкологической помощи. С начала года такой возможностью воспользовались более шести тысяч человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Прием пациентов организуют с 9:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований при наличии.

Адреса медицинских учреждений и контактные телефоны опубликованы на портале онкологической службы Подмосковья.