Делегация из Мытищ посетила белорусский город Борисов

Официальный визит состоялся в день празднования 80-летия Великой Победы. Представители Мытищ приняли участие в торжественных мероприятиях.

Отмечать 25-летие побратимских связей Мытищ с городом Борисов будут в сентябре текущего года. Между городами активно развивается сотрудничество в различных сферах жизни.

Встреча прошла продуктивно: обсудили дальнейшие планы по развитию, в том числе в промышленности, молодежной политике, культуре и спорте. Жителям Мытищ Борисов известен не только как один из крупнейших промышленных центров Белоруссии. Товары из этого города широко представлены на традиционных ярмарках, а в аптеках округа реализуются медицинские препараты производителей из Борисова.

«Побратимские и партнерские связи городов Белоруссии и России вносят весомую лепту в развитие регионов, укрепление межгосударственных отношений» — отметил на встрече председатель райисполкома Борисова Николай Карпович.