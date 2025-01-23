Дефицита не будет. В СМИ опровергли информацию о том, что в Клину сгорели склады с сыром

Арендатор горящего в Клину склада заявил, что там ничего не хранилось

Пожар, вспыхнувший на территории складских помещений в подмосковном Клину, произошел в пустых помещениях и никакая продукция не пострадала. Об этом заявил Telegram-канал Shot .

«Ни одна головка сыра не пострадала в результате пожара на складе в подмосковном Клину. В связи с тем, что никакого сыра там в помине не было. Горящие помещения — строящиеся, в них ничего не хранилось. Ни сыра, ни колбасы», — сообщил источник.

Эту информацию подтвердил и гендиректор ООО ТК «Мультипро» Дмитрий Гуревич, компания которого арендовала склад в этом здании. В беседе с РЕН ТВ он сказал, что помещение предназначалось для хранения продуктов питания, но в момент ЧП там «по факту еще ничего не хранилось».

До этого на фоне новостей о пожаре в Telegram-канале Mash заявили о том, что московским ресторанам и магазинам грозит дефицит сыра. По данным источника, что огонь охватил помещения, в которых хранились сыры марки Alti: благородный с плесенью, полутвердые, творожные и в панировке.

Крупный пожар вспыхнул на складе в деревне Першутино в окрестностях Клина днем 23 января. Источник 360.ru в МЧС сообщил, что на месте работали более 40 спасателей и 12 единиц техники. Площадь возгорания предварительно оценили в десять тысяч квадратных метров. Выяснение обстоятельств и причин случившегося проконтролируют в прокуратуре Московской области