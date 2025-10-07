Будущих мам в Воскресенске поздравили с Днем беременных

Каждой посетительнице медучреждения волонтеры подарили цветы и пожелали крепкого здоровья, семейного счастья, уюта в доме и спокойствия. Чтобы сделать акцию особенно трогательной, ребята подготовили праздничный коллаж. Он передавал всю нежность и заботу, которые сопровождают женщину во время ожидания малыша.

Отметим, что акция ко Дню беременных проходит в рамках всероссийского проекта Всебеременным.рф. Ее проводят для популяризации рождаемости среди населения и поддержки семей. Беременным женщинам оказывают всестороннюю помощь: от полезной информации до психологической поддержки.

Ранее Андрей Воробьев поздравил скорую помощь Подмосковья с праздником. Он напомнил о высоком профессионализме специалистов.