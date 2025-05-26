Бригада мобильного ФАПа совершила более 80 выездов в деревни Подольска

Медицинский мобильный комплекс с начала 2025 года совершил более 80 выездов в отдаленные районы округа. Бригада Подольской областной клинической больницы осмотрела порядка 400 человек.

Мобильный комплекс — это специализированный автомобиль-фургон, оснащенный современным оборудованием. Он предназначен для выезда в отдаленные территории муниципалитета. В нем можно пройти первый этап диспансеризации, сдать анализ крови, сделать электрокардиограмму, измерить рост, вес и внутриглазное давление.

Расписание доступно на сайте Подольской областной клинической больницы. Необходима предварительная запись. Осмотр проходит при наличии полиса ОМС, паспорта и СНИЛС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.