Многофункциональный медцентр построят в Мытищах к 2030 году

На улице Коминтерна в Мытищах возводят крупный многопрофильный медицинский стационар. О процессе работ сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Объект строят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Сейчас на площадке трудятся 230 специалистов и задействованы 15 единиц техники. Строители уже завершили монолитные работы на первом блоке, а на остальных секциях возведение каркаса продолжается. До конца текущего месяца планируют полностью перенести инженерные коммуникации.

К 2030 году там появится комплекс площадью более 110 тысяч квадратных метров. В его состав войдут терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургия, травматология, региональный сосудистый центр и родильный дом. Новое учреждение сможет обслуживать свыше миллиона жителей.