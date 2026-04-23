Медцентр с дневным наркостационаром откроют в Красногорске

Завершаются работы по строительству амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром на улице Речной в Красногорске. Подрядчик занимается благоустройством территории, а в здании идет расстановка мебели и настройка медицинского оборудования. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Новое учреждение здравоохранения построено по государственной программе Подмосковья за счет бюджета. Общая площадь трехэтажного здания — более двух тысяч квадратных метров. В нем расположатся диспансерно-поликлинические отделения для взрослых и детей, наркостационар для взрослых, кабинет медицинского освидетельствования и аптека, блок административно-служебных помещений.

На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, проведено озеленение и установлены элементы благоустройства.