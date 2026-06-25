В Мытищах построят многофункциональный медицинский центр

В подмосковных Мытищах на улице Коминтерна продолжается реализация проекта по строительству многофункционального медицинского стационара на 786 мест. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что на данный момент залиты фундаменты трех секций и двух переходов. Ведутся работы по заливке плиты перекрытия первого этажа и бетонированию фундаментной плиты и вертикальных конструкций следующих секций главного корпуса.

«На площадке задействовано 113 рабочих и шесть единиц спецтехники. В рамках первого этапа работ вывезено более 115 тысяч кубических метров грунта из 266 тысяч. Залито порядка 7 тысяч кубов монолита из общего объема в 60 тысяч кубов. Продолжаются работы по выносу инженерных сетей», — отметил Александр Туровский.

На строительной площадке также ведется установка еще двух башенных кранов, два уже работают.

К 2030 году на улице Коминтерна, владение 24, появится современный медицинский комплекс площадью свыше 110 тысяч квадратных метров. Новое здание расширит возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургия и травматология, региональный сосудистый центр и родильный дом, консультативно-диагностический центр. Новый медцентр сможет обслуживать более миллиона человек.