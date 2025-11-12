Более 9 тысяч ям на дорогах устранили в Королеве с начала года

В Королеве продолжают выполнять работы по обновлению дорожного покрытия. Специалисты компании «Автобытдор» с начала текущего года устранили 9324 ямы на дорогах и дворовых территориях города.

Работы охватили площадь свыше 35 тысяч квадратных метров. Во время ремонта специалисты применяют современные технологии и литую асфальтобетонную смесь. Все это обеспечивает долговечность и высокое качество дорожного покрытия.

Так, за последнюю неделю специалисты ликвидировали 150 ям. Они трудились на улицах Нахимова, Пушкинской, Пионерской, Лесной, Калининградской, Горького, Мичурина, Лермонтова, Речной и других.

Отметим, что работы проводят по плану, который составляют на основе регулярных проверок и с учетом обращений жителей. Заявку можно направить через приложении «ЕДС Королев», портал eds-korolev.ru и по номеру 8 499 929-99-99.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.