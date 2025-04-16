16 апреля 2025 16:08 Андрей Воробьев: 1,5 тысячи участков дорог Подмосковья обновят в 2025 году 0 0 0 Фото: Фото: Сергей Хакимов Подмосковье

Андрей Воробьев

Дороги

Ремонтные работы

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача Московской области. Общая протяженность дорожной сети региона — 45 тысяч километров. Это и федеральные, и региональные, и муниципальные трассы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году отремонтируют около 1,5 тысячи участков дорог.

«Погода стабилизировалась, и с понедельника мы начали обновлять дорожное покрытие. Президент вчера сделал акцент на том, что нельзя снижать темпы этой работы, все должно быть выполнено эффективно и качественно», — отметил Воробьев.

Сейчас работы уже идут на 66 участках — семь из них региональные, остальные — муниципальные. До конца недели начнут обновление еще 20 объектов. Специалисты уложили более 14 тысяч квадратных метров нового асфальта и сняли свыше 100 тысяч квадратных метров старого покрытия. Также идет замена бордюров, выемка старого грунта и подготовка основания из песка и щебня.

«За март-апрель мы выполнили 82% плана уборки, небольшие коррективы внес снегопад. Задача — до 1 мая обеспечить полностью уборку центральных дорог, до 15 мая завершить цикл уборки непосредственно всей дорожной сети», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин. В числе объектов, где сейчас ведутся работы, — улица Радченко в Павловском Посаде, улица Чкалова во Фрязине, деревня Артемово и участок Егорьевского шоссе в Шатуре, а также подъезд к деревне Городище в Воскресенске. Программу ремонта составляли в течение года, учитывая интенсивность движения, нагрузку в часы пик, результаты обследований и обращения жителей. Полный список дорог, включенных в план, доступен по ссылке.